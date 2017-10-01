Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e haftanın maçlarıyla devam edildi
01.10.2017 22:43:23
TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, TFF 3. Lig 3. Grup'ta haftanın son maçı yarın oynanacak.
TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, TFF 3. Lig 3. Grup'ta haftanın son maçı yarın oynanacak.
3. Grup'ta yarın Elazığ'da, Elaziz Belediyespor ile Tekirdağspor arasındaki müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor: 2-1
Beyaz Grup:
Kahramanmaraşspor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-2
Altay-Ottocool Karagümrük: 2-0
Şanlıurfaspor-Fethiyespor: 3-0
- TFF 3. Lig
3. Grup:
Karacabey Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kocaelispor-Arsinspor: 1-1
Tarsus İdmanyurdu-Osmaniyespor: 0-1