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Futbol: TFF 1. Lig
Samsunspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 1
01.10.2017 15:03:38
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Samsunspor, Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.
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İsmail Kahraman: Mankurt kafalı kiralık beyin sahipleri...
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılış konuşmasında, 'Bu kutlu yürüyüşe katılan herkese TBMM adına şükranlarımı sunuyorum. Mankurt kafalı kiralık beyin sahipleri, FETÖ'cü teröristlere karşı partisinin adı ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşen milletimize TBMM olarak tekrardan teşekkür ediyorum' dedi.
01.10.2017 15:27:27
İlçeyi karıştıran kavga: 17 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasak olmasına rağmen alkol alan grubun sebep olduğu kavga nedeniyle 17 kişi gözaltına alındı.
01.10.2017 15:27:03
Bolu'da cezaevi firarisi yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı
Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin yaptıkları operasyonda aralarında cezaevi firarisi de olan 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
01.10.2017 15:25:44
Kahramanmaraş'ta hareket halindeki otobüse binerken düşen Kore gazisi öldü
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 hafta önce hareket halindeki belediye otobüsüne binmek isterken yere düşerek ağır yaralanan Kore gazisi Hüseyin Tutaş (86), kaldırıldığı hastanede hayata daha fazla tutunamayarak vefat etti. Tutaş, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
01.10.2017 15:24:50
Eskişehir'de korkunç kaza: 2 ölü
Eskişehir'de sabaha karşı yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
01.10.2017 15:24:15
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 arkadaş hayatını kaybetti.
01.10.2017 15:23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Kerkük' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Türkmen kenti olduğunu bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da sorarız' dedi.
01.10.2017 15:22:00
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