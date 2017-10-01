Futbol: Süper Lig
Evkur Yeni Malatyaspor : 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)
01.10.2017 15:11:04
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada sağ kanatta gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Musa Araz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada Atiker Konyaspor mücadelede öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Eze'ye gönderdi. Bu oyuncunun dönerek çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.