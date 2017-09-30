Futbol: Süper Lig

30.09.2017 17:33:59

Süper Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

15. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün ceza alanına yaptığı ortada top Umut Bulut'u aştı. Pozisyonu takip eden Güray Vural sol direk dibinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

19. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Badji'nin uzun pasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Bursaspor'da kazanılan köşe vuruşunu Agu kullandı. Agu'nun arka direğe ortasında savunma oyuncularının arasında Ekong'un vuruşunda top filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.