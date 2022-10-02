Futbol maçında dehşet! En az 127 ölü

Endonezya'da bir futbol maçında polisin sahaya inen taraftarları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıkması sonucu yaşanan izdihamda en az 127 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre olaylar, maçın Persebaya Surabaya lehine 2-3 sonuçlanmasının ardından binlerce Arema taraftarı sahaya girdi.

Ancak polis, sahaya giren taraftarları stadın dışına çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bu sırada yüzlerce taraftar sahanın dışına doğru kaçmaya başladı. Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 127 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Nico Afinta, ölenlerin arasında iki polisin bulunduğu da açıkladı.

34 kişinin stadyumda hayatını kaybettiğini ifade eden Afinta, kalanların hastanede öldüğünü belirtti.

Afinta, maçtan önce iki takım arasındaki 'şiddetli rekabet' nedeniyle maçın sadece Arema taraftarlarının katılmasıyla düzenlemesi gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

SkyNews'un aktardığına göre o sırada sahada olan çok sayıda Arema oyuncusunun da saldırıya uğradı.

Bir sağlık yetkilisi, kurbanların çoğunun "kaos, aşırı kalabalık, ezilme ve boğulma" nedeniyle öldüğünü söyledi.

Endonezya Futbol Federasyonu, arbede ve trajik olaylardan sonra futbol liginin bir hafta süreyle askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.