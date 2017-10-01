Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

01.10.2017 23:13:33

Estonya'nın ev sahipliği yaptığı 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ilk maçında Türkiye, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

Başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hollanda'nın golleri 25. dakikada Romee Leuchter, 59. dakikada Isa Bianca Van Eester ve 76. dakikada penaltıdan Nikita Rudy Tromp'tan geldi.

Grupta günün diğer maçında ise Çekya, ev sahibi Estonya'yı 8-0 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

44 takımın dörderli olarak 11 gruba ayrıldığı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar ile en iyi 5 grup üçüncüsü, Elit Tur'a yükselecek.