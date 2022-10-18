Fuarda resesyon rüzgarı: Paris'in yıldızları sönük kaldı

Pandemi nedeniyle 4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı, dün basın günüyle yeniden kapılarını açtı. Le Mondial de L'Auto 2022 ismiyle düzenlenen fuar 18-23 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Enflasyon ve resesyon sesleri arasında bu yıl Avrupa'da düzenlenen tek otomobil fuarı olma özelliği taşıyan organizasyon, katılımcı markalar açısından oldukça sönük bir havada başladı. Paris'teki şova ağırlıklı olarak ev sahibi Fransız markalar ile Avrupa pazarında iddialı olmak isteyen Asyalılar katıldı.

BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dev fuarda yer almadı. 89'uncu kez düzenlenen fuarın ana teması ise geleceğin mobilite araçlarını öne çıkaran ‘Devrim Yolda' oldu. Şovda başta elektrikli otomobiller olmak üzere geleceğin mobilite çözümleri, iki kişilik mikro otomobiller, konsept araçlar ve hidrojenli araçlar ön plandaydı.