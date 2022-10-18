Fuarda resesyon rüzgarı: Paris'in yıldızları sönük kaldı
Avrupa’da ufukta görülen resesyon korkusu, açılan Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda hissedildi. Sönük bir havada başlayan şova Fransız markaları ve Avrupa pazarına açılan birkaç iddialı Asyalı marka dışında katılım sınırlı oldu. Fuarın ilk gününde Renault yeni elektrikli SUV konsepti 4EVER Trophy ile gövde gösterisi yaparken Jeep’in ilk elektriklisi Avenger dikkat çekti. Çinli BYD ve Great Wall ile Vietnamlı Vinfest ise Avrupa’ya Paris’ten ‘merhaba’ dedi.