Franz Kafka’nın 42 Katmanlı Kinetik Heykeli

İnanılmaz evlenme teklifi: 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijeni kapat

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan bir polis memuru, kendisi gibi polis olan kız arkadaşına denizin altında sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Uysal'ın dalgıç arkadaşları, 'Benimle evlenir misin? Cevabınız 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü kapat' yazılı pankart açtı.