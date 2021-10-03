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Franz Kafka’nın 42 Katmanlı Kinetik Heykeli

Çek sanatçı David Cerny, Franz Kafka’nın yaşadığı kırılmaları, bir alışveriş merkezinin girişine yerleştirilen kinetik heykeliyle anlatıyor.

2021-10-03 23:34:57
Baskın yapan İsrail polisine üst üste yumruk

Baskın yapan İsrail polisine üst üste yumruk

İsrail güçleri işgal altındaki Filistin’in Kafr Kasım kentinde Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Polisin zorbalığı karşısında öfkelenen Filistinli adam ise siyonist İsrail güçlerine karşı evini ve ailesini savundu.
Beyaza bürünen Sahra Çölü'nden şaşırtan görüntüler

Beyaza bürünen Sahra Çölü'nden şaşırtan görüntüler

Dünyanın en büyük sıcak çölü olarak bilinen Sahra, deniz seviyesinden 3 bin 280 metre yükseklikteki Afrika kıtasında yer alıyor. Yağmurun bile oldukça nadir görüldüğü çölde, 2017 ve 2018 yılında peşpeşe kar yağdı.
Bir bacağı olmayan adamın bisiklet sürme yöntemi

Bir bacağı olmayan adamın bisiklet sürme yöntemi

Bir bacağı olmayan adam bisikleti bir sopa yardımıyla kullandığı o anlar izlenme rekoru kırıyor.
İnanılmaz evlenme teklifi: 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijeni kapat

İnanılmaz evlenme teklifi: 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijeni kapat

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan bir polis memuru, kendisi gibi polis olan kız arkadaşına denizin altında sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Uysal'ın dalgıç arkadaşları, 'Benimle evlenir misin? Cevabınız 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü kapat' yazılı pankart açtı.
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