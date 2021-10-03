Franz Kafka’nın 42 Katmanlı Kinetik Heykeli
Çek sanatçı David Cerny, Franz Kafka’nın yaşadığı kırılmaları, bir alışveriş merkezinin girişine yerleştirilen kinetik heykeliyle anlatıyor.
Çek sanatçı David Cerny, Franz Kafka’nın yaşadığı kırılmaları, bir alışveriş merkezinin girişine yerleştirilen kinetik heykeliyle anlatıyor.
İnanılmaz evlenme teklifi: 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijeni kapat
Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan bir polis memuru, kendisi gibi polis olan kız arkadaşına denizin altında sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Uysal'ın dalgıç arkadaşları, 'Benimle evlenir misin? Cevabınız 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü kapat' yazılı pankart açtı.