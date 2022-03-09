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Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Fenerbahçe maçında Abdülkadir Ömür’ü statta canlı olarak izleyen Nice Kulübü’nün yetkililerinin, uzun süredir 22 yaşındaki yıldızı takip ettikleri öğrenildi. Fransızlar, sezon sonuna doğru ciddi bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çalabilir.

Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde
09.03.2022 19:03:24
Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin de yeniden dikkatini çekmeye başladı. Yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, özellikle Fransızların takibinde. (Fanatik)

 
 
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Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Nice Kulübü'nün yetkilileri son olarak Fenerbahçe derbisinde Abdülkadir'i Kadıköy'de canlı olarak izlemişti.

 
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Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Nice'in uzun süredir Ömür'ün performansını mercek altında tuttuğu öğrenilirken, sezon sonuna doğru ciddi bir teklifle Trabzonspor 'un kapısını çalabilir.

 
 
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Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City'den 23 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini söylemiş ve “Satmadım, hata yaptım” itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.

 
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Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Kadıköy'deki derbide Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür, bu sezon 4 gol attı.

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