Fransızlar Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City'den 23 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini söylemiş ve “Satmadım, hata yaptım” itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.