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Fransız model Marine Elhimer Müslüman olduğunu duyurdu

Fransız reality tv yıldızı ve model Marine El-Himer, aylar önce İslamiyet'i seçtiğini açıklayarak Müslüman olduğunu duyurdu

2022-11-04 20:17:27

Reality TV yıldızı, sosyal medya hesaplarında, bir süre önce İslamiyeti seçtiğini gündeme getiren medyada çıkan haberlere yanıt olarak, Fransa'daki bir camide iki şahidin huzurunda telaffuz ettiği Kelime-i Şehadet anını görüntüleyen bir video paylaştı.

"SADECE SEN VE ALLAH"

Maren Al-Haymar, İslamiyet'i nasıl seçtiğini Instagram hesabındaki paylaşımında anlattı:

Yalnız gitmen gereken yollar var. Arkadaş yok, aile yok, ortak yok. Sadece sen ve Allah.
Bazılarınız biliyor ama birçoğu hala soruyu soruyor; ve bu konuda oldukça çekingen olmama rağmen, bunu hiçbir zaman resmi olarak açıklamadım: Birkaç ay önce Müslüman oldum.

Günlük hayatımı takip edenler bilirler (sana hiçbir şey öğretemeyebilirim), ama kesin olan şu ki, bugün olduğu kadar samimi ve kişisel olan bu yanımı paylaşmanın önemi, bugün ikinci bir aile gibi: SEN

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Bu bir ruh, kalp ve mantık seçimiydi, bana çok açık gelen, özgürce ve gururla uyguladığım bir seçimdi.

Bunu bilin ve mesajımın özü şudur: Her ne olursa olsun başka bir dine geçmekte utanılacak bir şey yoktur. Herkesin özgürce yapabileceği temel bir haktır.

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Birçoğunun fark ettiği gibi, geçtiğimiz yıl değişime oldu. Gerçekten de, muazzam bir şekilde geliştim, öncelikle duygumu gözden geçirdim ve ister profesyonel ister kişisel olsun, belirli yaşam seçimlerimi yeniden düşündüm.
Beğenen ya da en azından saygı duyan herkese teşekkürler..."

Fas-Mısır asıllı olan Maren Al-Haymar, 1993'te Bordeaux'da (güney Fransa) doğdu. Oceane Al-Haymar adında ikiz kız kardeşi var.

ElCezire

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