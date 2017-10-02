Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangın

03.10.2017 00:20:38

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrindeki yangın olayına ilişkin Fransız makamlarından araştırmaların hızlı bir şekilde yürütülmesini beklediklerini ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Turizm Komitesi 100'üncü oturumuna katılmak için Paris'te bulunan Kurtulmuş, 3'ü Türk 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin resmi Twitter hesabından Fransızca bir mesaj yayımladı.

Bakan Kurtulmuş mesajında, "Fransız makamlarından bu trajedi ile ilgili araştırmaların hızlı bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz. Mulhouse'da yangında hayatını kaybeden çoçuklar için Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.