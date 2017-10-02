Fransa'daki yangınla ilgili YTB'den yetkili görevlendirildi

02.10.2017 16:50:13

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Fransa'da 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangına ilişkin kriz masası oluşturulduğunu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından bir yetkilinin konunun takibi için Fransa'ya gittiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan ve 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Helikopterle Metz kentine sevk edilen yaralılara da acil şifa dileyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Gümüşhaneli Ertunç ailemizin 9 yaşındaki kızları Senem ve Kahramanmaraşlı Aksu ailemizin yavruları 6 yaşındaki Damla ve 8 yaşındaki Emin'i kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Sosyal konutun bodrum katında başlayan yangının sebebi henüz bilinmemekle birlikte savcılık soruşturması yürütülüyor. Kriz masası oluşturuldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızdan bir yetkili görevlendirerek, konunun takibi için Fransa'ya yolladık."