Fransa'daki bıçaklı saldırı

03.10.2017 21:21:22

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Marsilya'da pazar günü gerçekleşen bıçaklı saldırının failinin 29 yaşındaki Tunuslu Ahmed Hanachi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Collomb, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, pazar günü Marsilya'da meydana gelen ve iki kişinin öldüğü bıçaklı saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırıyı düzenleyen saldırganın Tunus yetkilileri tarafından, 29 yaşında Tunuslu Ahmed Hanachi olarak tespit edilidiğini ifade eden Collomb, bu kişinin kimliğinin daha önce belirlenmeye çalışıldığını ancak saldırıdan sonra yapılan araştırmalar sonucunda bulunduğunu belirtti.

Basında yer alan haberlere göre saldırgan, daha önce terörle bağlantılı olmayan çeşitli suçlardan aranıyordu.

Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla iki kişiyi öldürmüş ve bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından Saint-Charles metro istasyonu trafiğe kapatılmış ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

