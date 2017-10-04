Fransa'da Ürdün Askeri Ataşeliği önünde patlama

04.10.2017 11:49:04

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ürdün Askeri Ataşeliğinin önünde bir motosiklet patlatıldı.Fransa Dışişleri Bakanlığı, başkent Paris'te bulunan Ürdün Askeri Ataşeliğinin önünde bir motosiklet patlatıldığını, binanın önünde park halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü, Ürdün büyükelçisinin güvende olduğunu, binada kimsenin yaralanmadığını belirtti.Fransız yetkililerin olay yerinde inceleme başlattığı bildirildi.