Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü yok!

Bakan Kurum, Çankırı’nın Dodurga Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Çankırı’da biz dizi ziyaretler gerçekleştirip Dodurga Beldesi’nde vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı’ya ve Dodurga’ya kazandırılacak eserlere ilişkin bilgiler ve müjdeler verdi.Bakan Kurum konuşmalarında, “ Burada öyle bir işaret fişeği çakacaksınız ki, sandıkları öyle bir patlatacaksınız ki Cumhur İttifakı kimmiş, Cumhur İttifakı’na destek nasıl olurmuş Dodurga’dan tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya ilan edeceksiniz.3 Temmuz’da Dodurga’da elde edeceğimiz zafer, 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak!” dedi.