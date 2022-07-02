Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü yok!
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in basın açıklaması yaptığı sırada kendisine protesto bir kadının güvenlik güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in basın açıklaması yaptığı sırada kendisine protesto bir kadının güvenlik güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı
Somali’de 2020 yılından bu yanadevam eden kuraklık, 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi.İHH İnsani Yardım Vakfı, kuraklıktan etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında Mogadişu, Kismayo, Beydava ve Dusamareb’te 10 bin 520 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.
Melih Gökçek'in ''jelibon rezervi'' açıklaması sosyal medyada gündem oldu
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun 'Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı' paylaşımı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı.
Bakan Kurum, Çankırı’nın Dodurga Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi
Çankırı’da biz dizi ziyaretler gerçekleştirip Dodurga Beldesi’nde vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı’ya ve Dodurga’ya kazandırılacak eserlere ilişkin bilgiler ve müjdeler verdi.Bakan Kurum konuşmalarında, “ Burada öyle bir işaret fişeği çakacaksınız ki, sandıkları öyle bir patlatacaksınız ki Cumhur İttifakı kimmiş, Cumhur İttifakı’na destek nasıl olurmuş Dodurga’dan tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya ilan edeceksiniz.3 Temmuz’da Dodurga’da elde edeceğimiz zafer, 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak!” dedi.