Fransa'da korkutan görüntüler! Elma büyüklüğünde dolu yağdı

Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark’ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor... Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır… Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler.” dedi.