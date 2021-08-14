Fransa'da aşı karşıtları sokağa indi
Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.
Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.
Muş'ta 35 milyon yıllık deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. İlçenin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek. Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini belirten bakanlık, ilerleyen saatlerde uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti’nde kaza geçiren Rus Be-200 uçağında bulunan 5 Rus askeri personel ve yangının odak noktaları ile ilgili kılavuzluk eden 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti' denildi.