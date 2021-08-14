DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Küresel piyasalar rekor kırdı; gözler yine Fed'e çevrildi
Okyanus Koleji öncü bir kurum olmaya devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adından sıklıkla söz ettiriyor
İstanbul Aydın Üniversitesi kaliteli eğitimde değişmeyen adres
Bakan Soylu: Kira ve eşya yardımı yapacağız
Yeni Bir Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesi
Güneş enerjisi ile çalışan uçak 90 gün havada kalabiliyor
ABD asker sayısını 5 bine çıkardı!
7 ayda 1.5 milyon konut satıldı
Orman yangınları sağlığı da vuruyor
Dev markaların tercihi Türkiye oldu; istihdam sayısı artacak...
Yunanistan’da 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Messenger aramaları şifrelenebilir
Yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

Fransa'da aşı karşıtları sokağa indi

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

2021-08-14 23:50:26
MSB, sel bölgesine 2 kaydırmalı, 3 sabit köprü aracı gönderdi

MSB, sel bölgesine 2 kaydırmalı, 3 sabit köprü aracı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.
Muş'ta 35 milyon yıllık deniz canlısı fosilleri bulundu

Muş'ta 35 milyon yıllık deniz canlısı fosilleri bulundu

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. İlçenin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek. Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini belirten bakanlık, ilerleyen saatlerde uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti’nde kaza geçiren Rus Be-200 uçağında bulunan 5 Rus askeri personel ve yangının odak noktaları ile ilgili kılavuzluk eden 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti' denildi.
Bozkurt'taki Ezine Çayı, HES ve tüm ilçe havadan görüntülendi

Bozkurt'taki Ezine Çayı, HES ve tüm ilçe havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı ve hidroelektrik santrali (HES) ile ilçe geneli helikopterle havadan görüntülendi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş