Ford'dan yılın son ayında '0 faiz' imkanı

06.12.2017 15:21:44

Ford, aralık ayında tüm binek ve ticari modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, 2017'nin son günlerinde hayalindeki Ford'un sahibi olmak isteyenlere kampanyalarını sunmaya devam eden Ford Otosan, yılın son ayında müşterilerine hem binek hem de ticari modellerinde "0 faiz" fırsatı sunmaya devam ediyor.

Aralık ayında tüm binek ve ticari modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturan Ford, paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Ayrıca aralık ayı boyunca Ford'un binek modellerinde sunulan 4 yıl veya 100 bin km garanti, tüm ticari modellerde ise 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.

Ford'un B segmentindeki yenilenen modeli Fiesta'ya da 2017 bitmeden Ford Options avantajıyla sahip olmak mümkün. Çok daha teknoloji, eğlence ve konfor sunmak üzere yenilenen Fiesta'ya, "Ford Options" kredi seçeneği ile ayda 705 TL taksit ile sahip olabilen Fiesta severler, Ford Options kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin TL indirim avantajından yararlanabiliyor.

Ayrıca, Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin TL takas desteği, Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim aralık ayı boyunca devam ediyor.

Sunduğu kış lastiği kampanyasını aralık ayında da sürdüren Ford, Custom ve Ranger modellerini satın alanlara, 4 adet kış lastiğini ÖTV ve KDV dahil olarak bin 200 TL karşılığında alma fırsatı sağlıyor.



Ford ayrıca aralık ayında alınmış tüm binek modellerde, Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinde yine aralık ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim sunuyor.





- Ford Trucks'tan 200 bin TL kredi, 3 adet bakım paketi ve 3'üncü yıl uzatılmış garanti





Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ise müşterilerine avantajlı teklifleri bir arada sunan "Üçlü Ekonomi Zirvesi" ni aralık ayında da sürdürüyor.

Ford Trucks'ta 200 bin TL'ye, 3 yıl, yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası yılın son ayında da devam ederken, kampanya kapsamında çekici serisinde 3 adet bakım paketi ve 3'üncü yıl garantisi müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Böylece 2017 bitmeden Ford Trucks çekici sahibi olan herkes, garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatma imkanına sahip olacak. 2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise yılın son ayına özel olarak, 2. El 1846T çekicilerde, 100 bin TL, 12 ay ve 0 faiz fırsatı sunuyor.



Ford Trucks kampanyaları ve modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.fordtrucks.com.tr ve 4443673 no'lu çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

