FKA'da 8. Bölge İstişare ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

05.10.2017 13:41:28

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)'nda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 8. Bölge İstişare ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.Sanayi ve teknolojinin gelişmesi için gerek ülke genelinde gerekse bölgede farkındalık oluşturmak, bilim, sanayi ve teknoloji faaliyetlerini teşvik ederek bu konuları sürekli gündemde bulundurmak ve gelişmelerin devamlılığını sağlamak amacıyla Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde ve Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'nin tanıtımı ile OSB ve sanayi alanlarının belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve Coğrafi İşaretler konusunda sunum yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı yaptı. Gülaçtı, toplantının Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Adıyaman illerini kapsadığını belirterek, "Her dönem farklı temalar altında gerçekleştirilen toplantılarımızın bir amacı da sanayi ve teknolojinin gelişmesi için gerek ülke genelinde gerekse bölgede farkındalık oluşturmak, bilim, sanayi ve teknoloji faaliyetlerini teşvik ederek bu konuları sürekli gündemde bulundurmak ve gelişmelerin devamlılığını sağlamaktır. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının birinci gündem maddesi "Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'nin tanıtımı ile OSB ve sanayi alanlarının belirlenmesinde karşılaşılan sorunlardır. Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri projesi yerli sanayiyi geliştirmek ve sınai üretimini arttırmak amacıyla sanayi teşvik politikalarının bir parçası olarak kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgeleri sınai üretimin arttırılması amacının yanı sıra bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması, girişimcilerin belirli sektörlere yöneltilmesi ve sanayi bölgelerinde belirli standartların oluşturulması gibi diğer amaçlara da hizmet etmiştir. Ülkemizde ilk örneği 1962 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile gerçekleştirilen OSB uygulaması, Malatya ilimizde 1977 yılında hayata geçirilmiş ve 1988 yılında fiilen faaliyetine başlamıştır. Bugün itibarı ile ilimiz merkezinde faaliyet gösteren 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri ve ilave alanlarda ve Darende OSB'de toplam 411 Sanayi Parselinde 280 adet faal firma bulunmaktadır. Diğer yandan Akçadağ Mermer İhtisas OSB kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Günümüzde ise küresel rekabetin gelmiş olduğu aşamada işletmeler bilgi üretmek, yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmek zorundadır. Çevreye zarar vermeyen, enerjisini kendi üreten, bünyesinde orta- yüksek ve yüksek teknoloji yatırımların yapıldığı ve lojistik merkez, serbest bölge, teknopark, uydu kent ile bütünleşik, Yeni Nesil OSB'lerin sanayimizin dönüşümüne çok büyük katkı yapacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, Organize Sanayi Bölgelerinin bir ülkenin sanayisinin gelişmesi için önemli bir görevi yerine getirdiğini aktararak, "Özellikle Malatya son dönemde organize alt yapısı ile bölgede öne çıkan illerin başında geliyor. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi ve akabinde 2002 yılında kuruluşuna başlanan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi hükümetimizin ve devletimizin vermiş olduğu destekleri yatırımcılarımızın çok iyi kullanması ile çok kısa bir süre içerisinde doluluk oranına ulaştı. Akabinde yeni bir alana ihtiyaç duyduğumuzun tespitinin neticesinde 1'inci Organizenin devamı olan 1 ve 2'nin toplamının 1 buçuk alanı ihtiva eden bir alanı 1'inci Organizenin alanı olarak ilave ettik. Bunu yaparken Türkiye'yi geleceğe taşıma adına yaptık. Çünkü bir yere yatırım yapmak için alt yapıyı oluşturmanız lazım. İşte Malatya Ticaret Sanayi Odası duyarlılık içinde girişimde bulundu. Şu anda orada fabrikalar yükselmeye başladı" dedi.MTSO olarak 2002 yılında, Türk Patent Enstitüsüne müracaat ederek kayısı için Türkiye Coğrafi İşaret Belgesini aldıklarını hatırlatan Erkoç, "Daha sonra Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi için 2008 yılında başvurduk. Süreç uzadı. 2014'de başvuruyu yeniledik. Ve 2017'nin 7'inci ayında Avrupa Coğrafi Tescil Belgesini de aldık. Tarım ürünlerinde incirden sonra 2'inci ürün. Anadolu coğrafyasında daha çok tescillenecek ürünlerimiz var. Bu konuda da kurumların duyarlı olup, dikkatli olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü İşbirliği Daire Başkanı Mustafa Taner de, "İçinde yaşadığımız yıllarda teknolojik gelişim ve dönüşüm baş döndürücü bir hızla yaşanıyor. Bu dönüşüm hayatın her alanında gözleniyor. Şimdi 4.Sanayi devriminden söz edilmektedir. Bu 4. sanayi devrimi üretimden çok önemli merhalelerin yaşanacağı anlamına geliyor. Türkiye'nin bu Sanayi Devrimini ıskalama lüksü yoktur. Bu sanayi devrimi ile nano teknoloji alanında, biyoteknoloji alanında nesnelerin interneti alında, ileri malzeme üretimi alanında bütün dünyada büyük önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler toplumu ülkeleri dolayısıyla buna dayalı olarak refahın üretimini paylaşımını derinden etkileyecektir. Türkiye olarak biz bu yapıyı yakından takip ediyoruz. Bakanlığımızda Bununla ilgili platformlar kurduk. Bakanlığımızın bu çerçevede ilkesi 'İleri Sanayi Türkiye, Bilim Merkezi Türkiye, Teknoloji Üssü Türkiye'. Çünkü Sanayi için, teknoloji için bilime ihtiyacımız var. Bu Ankara'da yapılacak bir şey değil. Bütün Anadolu çağında yapılacak bir çalışma ile olacaktır. Bu çerçevede bakanlığımız çalışmalarını hızlandırdı. Sizlerin sorunlarını dinlemek bunlara çözüm bulabilmek bizim çok öncelikli amacımızdır. Dolayısıyla daha çok sizleri dinleyerek sizlerin dile getirecek problemleri Ankara'ya götürerek görevimi İfa etmek istiyorum" diye konuştuKonuşmaların ardından, Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'nin tanıtımı ile OSB ve sanayi alanlarının belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve Coğrafi İşaretler konusunda sunum yapıldı. Sunumların ardından da soru-cevap kısmına geçildi.