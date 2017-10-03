Fitch'ten 'petrol' açıklaması

03.10.2017 22:51:12

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde petrol üretim maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekildi.

ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışa işaret edilen açıklamada, kaya petrolünün değişen piyasa koşullarına ve fiyatlarına hızlıca adapte olabildiğinin altı çizildi.

SONDAJ KULE SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 2016'nın sonundan bu yana yüzde 45 artış gösterdiği belirtilen açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin de Temmuz 2016'da günlük ortalama 8,4 milyon varilden geçen hafta 9,5 milyon varilin üzerine tırmandığı vurgulandı.

OPEC'İN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

Öte yandan, açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi yapmasının küresel piyasada yakın dönemde arz-talep dengesine yardımcı olmayabileceği belirtildi.

KÜRESEL STOKLAR FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının hala yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

"60 DOLARIN ALTINDA KALIR"

Fitch Ratings'e göre, uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 52,50 dolar, 2019'da da ortalama 55 dolar olacak.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varili ise bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 50 dolar, 2019'da da ortalama 52,50 dolardan işlem görecek.