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Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevredeki binalar boşaltıldı. İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

2021-11-29 23:05:02
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.
Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da lodos ve yağmurun etkisiyle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Metrobüs Durağında kalabalık oluşurken, D-100 trafiği adım adım ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 85'e yükseldi.
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Sultangazi'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokak üzerindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fırtına TIR'ları işte böyle devirdi!

Fırtına TIR'ları işte böyle devirdi!

Çatalça Büyükçekmece istikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tırın lodos nedeniyle devrildiği anlar.
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