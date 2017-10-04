Firari boğadan görevliye çifte
Firari boğa görevliye çifte attı. O anlar kameraya böyle yansıdı
04.10.2017 23:39:47
Firari boğa görevliye çifte attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Kırgızistan'da kaçan boğayı yakalamak o kadar da kolay olmadı. Trafikte ilerleyen boğa bir süre durdu ve sakinleşti. Boğayı kıstırmaya çalışan görevli ise aracından inerek harekete geçti. Sakinleşen boğaya yaklaşan görevli hayatının şokunu yaşadı. Boğanın çiftesi adamı fırlattı. Ardından düştüğü yerden kalkan görevli boğayı ipinden tutarak yakaladı.
Firari boğa görevliye çifte attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Kırgızistan'da kaçan boğayı yakalamak o kadar da kolay olmadı. Trafikte ilerleyen boğa bir süre durdu ve sakinleşti. Boğayı kıstırmaya çalışan görevli ise aracından inerek harekete geçti. Sakinleşen boğaya yaklaşan görevli hayatının şokunu yaşadı. Boğanın çiftesi adamı fırlattı. Ardından düştüğü yerden kalkan görevli boğayı ipinden tutarak yakaladı.