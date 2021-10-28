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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Hollywood'un ünlü aktörü Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdükten sonra akıllara film çekiminde hayatını kaybeden ünlüler geldi. İşte film çekim esnasında hayatını kaybeden o ünlüler:

Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler
28.10.2021 10:53:46
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Natalie Wood (1938-1981)

Natalie Wood'un ölümü hala Hollywood'un en büyük gizemlerinden biri. Bilim kurgu filmi Brainstorm'u çekerken mola sırasında kocası Robert Wagner ve yardımcı yıldızı Christopher Walken ile tekne gezisine çıktı. Gece ağır bir şekilde içtikten sonra Wood'un cesedi, çürüklerle kaplı yattan 1 mil uzakta ve yüzünde bir aşınma ile bulundu. Wagner teknede bir tartışma olduğunu itiraf etti ama Wood'un denize düştüğünü hiç görmediğini söyledi. Botu yatla bağlamaya çalışırken Wood'un suya düşmüş olabileceği iddia edildi ve kan seviyeleri ölüm anında sarhoş olduğunu doğruladı.

Yıllarca ölümü 'kazara boğulma' olarak bilindi ancak 2011'de tekne kaptanı Dennis Davern çıkıp polise yalan söylediğini ve argümanın Wagner'in iddia ettiğinden çok daha kötü olduğunu kabul ettiğinde dava yeniden açıldı. Adli tıp raporu, ölüm nedenini 'belirsiz' olarak değiştirdi ve vücudundaki morarmanın suya girmeden önce gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.

 

1
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Heather O'Rourke (1975-1988)

Hollywood'un en meşhur efsanelerinden biri, 1982'de filminin çekimleri sırasında hayatını kaybetti. Ancak işin daha enteresan tarafı aynı filmde oynayan 3 kişinin daha arka arkaya hayatını kaybetmesi oldu. Bu durum Poltergeist üçlemesinin sözde 'laneti' olarak isimlendirildi. Çocuk aktris Heather O'Rourke üç filmde de yer aldı ancak üçüncü filmin çekimlerinde ağır şekilde hastalandı. Tıbbi komplikasyonlar ve yanlış teşhis O'Rourkes durumunun hızla kötüleşmesine neden oldu ve 21 Ocak 1988'de öldü.

Film yapımcıları ölümünden önce filmin sonunu yeni özel efektlerle yeniden yapmayı planlamıştı, bu yüzden O'Rourke için yeniden çekim gerçekleştirilecekti. O'Rourke'nin ölümü, stüdyonun bu durumdan istifade etmek istememesinden, devam filminin pazarlamasını ve tanıtımını da etkiledi. Hatta film yayınlanmadan önce kimsenin konu ile ilgili olarak konuşmaması istendi.

 

 

 

2
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Philip Seymour Hoffman (1967-2014)

Philip Seymour Hoffman Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2 filminin çekimleri sırasında 2 Şubat 2014'te evinin banyosunda ölü bulundu. Soruşturmada aktörün kanında eroin, kokain, benzodiazepinler ve amfetamin bulundu. Üstelik bir şırınga hala kolundaydı.

Hoffman röportajlarda bir öğrenci olarak uyuşturucu ve alkolü kötüye kullandığını, ancak 22 yaşında bir rehabilitasyon programına girdiğini itiraf etmişti. 23 yıldır kullanmıyordu, ancak 2012'de bağımlılığı yeniden nüksetti ve ölümüne kadar bağımlılık ile mücadele etti. Hoffman, gişe rekorları kıran filmin devamını tamamlamış olmasına rağmen, Lionsgate Films, son sahne için aktörü dijital olarak yeniden canlandıracaklarını doğruladı.

3
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

John Candy (1950-1994)

John Candy, Meksika'da çekimleri yapılan Wagons East filmi sırasında büyük bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 3 Mart 1994 akşamı Candy, kapsamlı bir çekim gününden sonra otel odasına döndü ve yatmadan önce arkadaşlarını çağırdı. Ertesi sabah korumaları kapıyı çaldı, ancak hiçbir yanıt alamadı.

Odaya girenler Candy'nin geceleyin öldüğünü keşfetti ve onu yatağının yarısında uzanırken buldu. Daha önce çekilen görüntüler filmdeki prodüksiyonu bitirmek için kullanılıyordu, ancak çoğu eleştirmen Wagons East'in komik bir adamın ölümünden sonra kötü bir duygu sömürüsü olacağı konusunda hemfikir oldular.

 

4
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Paul Walker (1973-2013)

Paul Walker'ın 30 Kasım 2013'teki ölümü eğlence sektörünü şok etti. Paul Walker, Los Angeles'ta bir trafik kazasında öldüğünde Fast and Furious 7 fiminin çekimlerine Şükran Günü dolayısıyla ara verilmişti. Walker seyahat ettiği otomobil ile bir elektrik direğine çarptığında bir yardım etkinliğinden eve doğru gidiyordu. Daha sonra 130 km ila 150 km arasında sürdüğü tespit edilen araç alev aldı ve Walker travmatik ve termal yaralanmaların bir kombinasyonundan öldü (sürücünün çarpma sonucu öldüğü düşünülüyordu).

Film yapımcılarına senaryoyu yeniden yazma ve filmi daha önce çekmiş oldukları Walker görüntüleri ile nasıl bitirebileceklerine karar vermeleri için yapım 1 Nisan 2014'e kadar ertelendi. Daha sonra Walker'ın kardeşleri genç aktör için dublörlük yaptılar. Bu sayede filmin geri kalanı biraz da bilgisayar teknolojisi kullanılarak bitirildi.

 

 

 

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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Vic Morrow (1929 - 1982)

Alacakaranlık Kuşağı setindeki trajik helikopter kazası sonucu Vic Morrow hayatını kaybetti. Film, yıllarca süren ceza davalarına ve film endüstrisi için yeni güvenlik prosedürlerine yol açtı. 23 Temmuz 1982'de yapımcılar, Vic Morrow karakterinin iki Vietnamlı çocuğu bir ABD Ordusu helikopterinden koruduğu bir sahnenin çekimleri için Kaliforniya'da bir yere götürdüler.

Helikopter üzerinde meydana gelen bir patlama sırasında helikopter hasar aldı ve düştü. Helikopterin içindeki üç oyuncu da o anda hayatını kaybetti. Yönetmen John Landis ve ekibin diğer üyeleri sonunda adam öldürme suçlamalarından beraat etti ve üç aktörün aileleri açılan davalardan milyonlarca dolar ödeme aldı.

 

6
Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

River Phoenix (1970-1993)

31 Ekim 1993'te River Phoenix, Hollywood'da bulunan bir gece kulübü The Viper Room'dan çıktıktan sonra kaldırımda yere yığıldı. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlileri gelmeden önce beş dakika boyunca kaldırımda yattı. Birkaç acil müdahale girişimine rağmen Phoenix'in yakındaki bir hastanede öldüğü açıklandı ve bünyesinde önemli miktarda kokain ve morfin olduğu ortaya çıktı.

Aktör, Dark Blood filminin çekimleri için Utah'tan LA'ya geri dönmüştü ancak sadece üç hafta çekim yapıldı. Çekilecek çok fazla önemli sahne kaldığından dolayı filmin çekimleri iptal edildi. Ancak yönetmen George Sluizer, filmin bitirilebilme ihtimaline karşı görüntüleri tuttu. Dark Blood nihayet uluslararası prömiyerini 2012 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Sluizer filmdeki önemli sahnelerin yerlerini anlatımlarla doldurmuştu.

 

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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Oliver Reed (1938-1999)

Hollywood'un ünlü aktörü Oliver Reed, 2 Mayıs 1999'da Gladiator fimi çekimlerinin sırasında verilen bir molada öldü. Reed, aşırı içki ve alkolizmi ile tanıyordu. Üç şişe Kaptan Morgan romu, sekiz şişe Alman birası ve çok sayıda ünlü Grouse viski ile Hennessy konyak içtikten sonra ani bir kalp krizi sonrasında öldü.

Oyuncu Gladiator filminde yer alabilecek kadar çok sahnede yer almıştı. Ancak yönetmen Ridley Scott onun sahnelerini yeni bir oyuncu ile yeniden çekmekte tereddüt ediyordu. Yeniden düzenleme, yeni dekorlar ve hatta Reed'in yüzünün tam bir 3 boyutlu maskesine ihtiyaç vardı ve senaryo karakterin öldürüleceği şekilde yeniden yazıldı.

 

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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Brandon Lee (1965-1993)

Film tarihindeki en trajik kazalardan biri, gotik doğaüstü gerilim filmi The Crow'un çekimleri sırasında meydana geldi. 31 Mart 1993'te başrol oyuncusu Brandon Lee, boş silahla vurulmasını gerektiren bir sahne çekiyordu ancak film ekibi daha önceki bir sahneden gelen sahte bir mermi parçasının namluda kaldığını fark edemedi. Silah ateşlendiğinde, sahte mermi canlı bir mermiyle aynı etkiyi gösterdi.

Lee, altı saatlik bir ameliyat geçireceği hastaneye kaldırıldı ancak onu kurtarmak için yapılan tüm girişimler başarısız oldu. Çekimler derhal durduruldu ve dağıtımcı Paramount, Lee'nin ölümünün tartışılması üzerine geri adım attı. Ancak, Miramax devreye girdi ve film yapımcılarına filmi tamamlamaları için 8 milyon dolar teklif etti. The Crow hikâyeye yeni bir yapı katmak için yeniden yazıldı ve Lee'nin sahneleri dublörler ve dijital kompozisyon kullanımı sayesinde tamamlandı.

 

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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Heath Ledger (1979-2008)

Heath Ledger 22 Ocak 2008'de Manhattan'daki dairesinde sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu düşülen bir nedenden dolayı ölü bulundu. Ancak sonradan açıklanan bir toksikoloji raporu ise yanlışlıkla reçeteli ilaçların ölümcül bir dozda alındığını doğruladı. Ledger, The Imaginarium of Dr. Parnassus çekimlerinin ortasındaydı ve yapım Londra'dan Vancouver'a taşınırken New York'a geri dönmüştü.

Heath Ledger'in ölümüyle ilgili haberler The Imaginarium of Dr. Parnassus çekimlerini kesintiye uğrattı ancak yönetmen Terry Gilliam son filmini kurtarmaya kararlıydı. Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell'ın yardımını alan Gilliam, filmin fantezi rüya ülkesinde seyahat ederken çekilen kısmına, karakterin dönüşümünü göstermek için Ledger'in mevcut görüntülerini yeni performanslarla birleştirdi. Çekimlerin oldukça iyi bir deneyim olduğu söylenirken oyuncular ve ekip verdikleri tüm emekleri Ledger'ın anısına adadılar.

 

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Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Rust filminde bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. 

Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. 

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre, olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. 

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimlerini durdurdu.

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