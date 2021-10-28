Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Natalie Wood (1938-1981)

Natalie Wood'un ölümü hala Hollywood'un en büyük gizemlerinden biri. Bilim kurgu filmi Brainstorm'u çekerken mola sırasında kocası Robert Wagner ve yardımcı yıldızı Christopher Walken ile tekne gezisine çıktı. Gece ağır bir şekilde içtikten sonra Wood'un cesedi, çürüklerle kaplı yattan 1 mil uzakta ve yüzünde bir aşınma ile bulundu. Wagner teknede bir tartışma olduğunu itiraf etti ama Wood'un denize düştüğünü hiç görmediğini söyledi. Botu yatla bağlamaya çalışırken Wood'un suya düşmüş olabileceği iddia edildi ve kan seviyeleri ölüm anında sarhoş olduğunu doğruladı.

Yıllarca ölümü 'kazara boğulma' olarak bilindi ancak 2011'de tekne kaptanı Dennis Davern çıkıp polise yalan söylediğini ve argümanın Wagner'in iddia ettiğinden çok daha kötü olduğunu kabul ettiğinde dava yeniden açıldı. Adli tıp raporu, ölüm nedenini 'belirsiz' olarak değiştirdi ve vücudundaki morarmanın suya girmeden önce gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.