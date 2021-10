Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Heath Ledger (1979-2008)

Heath Ledger 22 Ocak 2008'de Manhattan'daki dairesinde sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu düşülen bir nedenden dolayı ölü bulundu. Ancak sonradan açıklanan bir toksikoloji raporu ise yanlışlıkla reçeteli ilaçların ölümcül bir dozda alındığını doğruladı. Ledger, The Imaginarium of Dr. Parnassus çekimlerinin ortasındaydı ve yapım Londra'dan Vancouver'a taşınırken New York'a geri dönmüştü.