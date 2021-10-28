Film çekim esnasında hayatını kaybeden ünlüler

Heath Ledger 22 Ocak 2008'de Manhattan'daki dairesinde sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu düşülen bir nedenden dolayı ölü bulundu. Ancak sonradan açıklanan bir toksikoloji raporu ise yanlışlıkla reçeteli ilaçların ölümcül bir dozda alındığını doğruladı. Ledger, The Imaginarium of Dr. Parnassus çekimlerinin ortasındaydı ve yapım Londra'dan Vancouver'a taşınırken New York'a geri dönmüştü.
Heath Ledger'in ölümüyle ilgili haberler The Imaginarium of Dr. Parnassus çekimlerini kesintiye uğrattı ancak yönetmen Terry Gilliam son filmini kurtarmaya kararlıydı. Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell'ın yardımını alan Gilliam, filmin fantezi rüya ülkesinde seyahat ederken çekilen kısmına, karakterin dönüşümünü göstermek için Ledger'in mevcut görüntülerini yeni performanslarla birleştirdi. Çekimlerin oldukça iyi bir deneyim olduğu söylenirken oyuncular ve ekip verdikleri tüm emekleri Ledger'ın anısına adadılar.