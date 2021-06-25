Filistinlilerin 'gece karmaşası' eylemleri sürüyor
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beyta kasabasında gece çöker çökmez “Sabih” dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu “Avitar”ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, “gece karmaşası” adını verdikleri protestolar düzenliyor. Batı Şeria’daki Filistinliler “gece karmaşası” fikrini Gazzelilerden aldı. Gazze halkı, İsrail’e ve uyguladığı ablukaya karşı başlattığı ve yaklaşık 1 buçuk yıl süren protestolarından birine “gece karmaşası” adını vermişti.