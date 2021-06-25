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Filistinlilerin 'gece karmaşası' eylemleri sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beyta kasabasında gece çöker çökmez “Sabih” dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu “Avitar”ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, “gece karmaşası” adını verdikleri protestolar düzenliyor. Batı Şeria’daki Filistinliler “gece karmaşası” fikrini Gazzelilerden aldı. Gazze halkı, İsrail’e ve uyguladığı ablukaya karşı başlattığı ve yaklaşık 1 buçuk yıl süren protestolarından birine “gece karmaşası” adını vermişti.

2021-06-25 12:02:29
'Akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti'

'Akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti'

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE’nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adetlik Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) 100 adetlik ilk kafilesinin teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün ve Etimesgut 3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürü Ercan Erzincan’ın katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Mete Yarar'dan dikkat çeken silah testleri paylaşımı

Mete Yarar'dan dikkat çeken silah testleri paylaşımı

Savunma uzmanı Mete Yarar, silah testi için bulunduğu poligondan görüntüler paylaşırken konuyla ilgili tv programına davette bulunarak 'Bu akşam yayına bekleriz' dedi. Yarar'ın paylaşımı sosyal medyada defalarca paylaşıldı
Recep öğretmenin öğrencileriyle 'su oyunu' büyük beğeni topladı

Recep öğretmenin öğrencileriyle 'su oyunu' büyük beğeni topladı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Microsoft Studios'un yapımcılığını üstlendiği Sea of Thieves'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Sea of Thieves'a 3. Sezon hangi modlar geldi? İşte detaylar...
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