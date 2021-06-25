Filistinlilerin 'gece karmaşası' eylemleri sürüyor

'Akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti'

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE’nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adetlik Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) 100 adetlik ilk kafilesinin teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün ve Etimesgut 3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürü Ercan Erzincan’ın katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.