Filistinli spor heyeti Trabzon'da

03.10.2017 16:20:32

Filistinli spor heyeti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Gümrükçüoğlu, Doğu Kudüs'te spor alanında faaliyet gösteren Burj Al-Lak Lak Derneği Başkanı Nasser Ghaith ve beraberindekileri makamında kabulünde yaptığı konuşmada, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ten gelen heyeti Trabzon'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Heyetin Trabzon'a ilk kez geldiğini belirten Gümrükçüoğlu, sporcuları her zaman kentte görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Gümrükçüoğlu, Filistin ve Türkiye'nin tarihi bağlarına ilişkin bazı bilgileri de paylaşarak, "Bize bırakılan miras, Filistin'in, Kudüs'ün bizimle kardeşliği ilelebet devam edecektir. Müslüman Müslümanın kardeşidir anlayışını devam ettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet Filistin'in yanında duracaktır." dedi.

Aziz milletin hiç yılmadan bu mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Muhterem misafirlerimizin, Filistinli evlatlarımızın sporla bir ve beraber olmalarının ehemmiyetini kavramış olmaları bizi sevindirdi. Gençlerimizi sporla bir arada tutarak, sağlıklı insanlar olarak yetişmelerine olan katkıları münasebetiyle çok teşekkür ediyorum. Başlangıç irtibatımız sürecek. Müslümanların ilk kıblesini ziyaret edeceğim, sizlerle Doğu Kudüs'te bir araya geleceğim."

Filistin'de spor alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi aktaran Ghaith, "Kudüs'te iki küçük dernek, birleşip büyük bir dernek olduk. Sizi Kudüs'te ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghaith, Filistin 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Burj Al-Lak Lak Kulübü futbol takımının Trabzonspor'un tesislerinde kamp yaptığını belirterek, buna olanak sağlayan ilgililere teşekkür etti.

Derneğin Genel Müdürü Muntesar İdkaidek ise Türkiye'nin Filistin için önemine dikkat çekti.

Ziyarette, eski Trabzon Belediyesi Başkanlarından Asım Aykan ile derneğin Mali İşler Sorumlusu Hamdi Zghayyar ve menajer Musa Al-Khur'u da yer aldı.



