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Hangi yılan kimleri öldürüyor?

Filistinli kadın, arazisini zorla işgal etmek isteyen işgalcileri kovdu

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi işgalciler, #Kudüs’ün Silvan beldesinde ikamet eden Kudüslü bir ailenin arazisine girerek araziyi ele geçirmek için rastgele inşaat yapmaya başladı.

2021-07-04 23:32:12
Okul servisi durunca tüm araçların durduğu ülke Kanada

Okul servisi durunca tüm araçların durduğu ülke Kanada

Okul aracı duracağı zaman aracın sol tarafındaki stop işareti açılır ve tüm trafikteki araçlar o andan itibaren durur. Bu güzel uygulamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Buzağı annesine vuran adamı böyle yere serdi

Buzağı annesine vuran adamı böyle yere serdi

Annesine sopayla vuran adamı yere seren buzağının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Hazar Denizi’nde şiddetli patlama

Hazar Denizi’nde şiddetli patlama

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.
Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve 'kırmızı bülten'le aranan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
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