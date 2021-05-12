Filistinli gençlerden direniş ateşi

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki 'Hanady' adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.