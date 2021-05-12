Filistinli gençlerden direniş ateşi
Hayfa bölgesindeki Umm al-Fahm kasabasında Filistinli gençler ateş yakarak direnmeye devam ediyor.
İSTANBUL
20:19:00
İftar vakti
BURSA
20:16
ANKARA
20:00
SİVAS
19:43
ERZURUM
19:27
HAKKARİ
19:11
İSTANBUL
20:19:00
İftar vakti
ANKARA
20:00
ERZURUM
19:27
Hayfa bölgesindeki Umm al-Fahm kasabasında Filistinli gençler ateş yakarak direnmeye devam ediyor.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırısında 15 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu, dünden beri şehit olanların sayısı 32'ye yükseldi.