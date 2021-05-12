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İFTAR

Filistinli gençlerden direniş ateşi

Hayfa bölgesindeki Umm al-Fahm kasabasında Filistinli gençler ateş yakarak direnmeye devam ediyor.

2021-05-12 01:55:55
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki 'Hanady' adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırısında 15 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu, dünden beri şehit olanların sayısı 32'ye yükseldi.
Direnişin yeni merkezi Lod kenti

Direnişin yeni merkezi Lod kenti

Lod kenti direnişin yeni merkezi haline geldi. Direniş devam ediyor.
İsrail güçleri gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı

İsrail güçleri gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı

İsrail güçleri, El Halil'deki çatışmalar sırasında gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan