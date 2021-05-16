Filistinli çocuk yaşadığı acıları rap şarkı ile dünyaya haykırdı
Filsitinli çocuk İsrail'İn saldırıları sonucu enkaza dönen evlerinde önünde yaşadığı acıları rap bir şarkı ile anlattı.
Filsitinli çocuk İsrail'İn saldırıları sonucu enkaza dönen evlerinde önünde yaşadığı acıları rap bir şarkı ile anlattı.
SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.