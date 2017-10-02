Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de göreve başlaması

02.10.2017 23:56:17

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf İdris, Gazze'deki yetkilerini teslim aldı.

Filistin'de siyasi bölünmüşlüğü bitirme çabaları kapsamında, Gazze'de Hamas'ın idaresindeki bakanlık vekili Hasan es-Sayfi'den görev ve yetkilerini devralan İdris, "Ulusal uzlaşı çabalarının başarıya ulaşması için çalışacağız. Gazze'dekiler olsun Batı Şeria'dakiler olsun hepimiz kardeşiz." dedi.

Bakanlığın dini temsil ettiğini ve uzlaşıya desteğini esirgemeyeceğini belirten İdris, sorunların çözümü için bir komite kurulduğunu dile getirdi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, bugün kabine üyelerinden oluşan heyetle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini teslim almaya başladığını bildirmişti.

Bakanlar Kurulunun da yarın Gazze'de toplanması bekleniyor.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

- Filistin'deki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.



Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.