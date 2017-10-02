Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de göreve başlaması

02.10.2017 20:34:51

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için Filistin hükümetiyle iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Krahenbuhl, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Uzlaşı çalışmalarını ve hükümetin Gazze'deki varlığını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için de bu hükümetle her alanda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Tüm tarafları Gazze'nin sıkıntılarının kökten çözümü için iş birliğine çağıran Krahenbuhl, "Uzlaşı çalışmalarının, Gazze'deki mevcut durumu düzeltmesi, Filistinlilerin koşullarını değiştirmesi ve onlara uygun fırsatlar sağlaması önemli." diye konuştu.

Krahenbuhl ayrıca, Filistinli mültecilere hizmet konusundaki kararlılıklarını vurguladı ve UNRWA olarak finansal açıklarını 126 milyon dolardan 77 milyon dolara indirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, bugün kabine üyelerinden oluşan heyetle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini teslim almaya başladığını bildirmişti. Bakanlar Kurulunun da yarın Gazze'de toplanması bekleniyor.

