Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralması

05.10.2017 14:05:51

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Gazze'nin idaresinin ulusal uzlaşı hükümetine devriyle ilgili çalışmaların tüm grupların onayıyla yapılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Hamdallah Gazze'den Ramallah'a geçmeden önce bölgede düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, çalışmalar için hazır. Gelecek hafta Kahire'de Filistinli gruplar arasında düzenlenecek toplantıyı bekliyoruz." dedi.

Uygulama aşamasına geçilmesi için siyasi anlaşma gereken meseleler olduğu gibi hükümetin ivedilikle uygulamaya koyacağı meseleler de olduğuna dikkati çeken Hamdallah, "Her şeyin, hiçbir bir sıkıntı olmadan, tüm Filistinli grupların onayıyla yapılmasını istiyoruz. Böylece hükümet çalışmalarına başlayabilsin." diye konuştu.

Hamdallah, hükümetin üzerinde uzlaşılan tüm meselelere olumlu bir tavırla yaklaşacağı ve yardımcı etken olacağını belirterek, "Gazze halkını temin ediyoruz, niyet ve irade oldukça çözüme kavuşturulmayacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı ayrıca bölgeden ayrılmadan önce Gazze'deki sağlık durumu hakkında bilgi almak için Şifa hastanesi ile Deyr el-Belah kentindeki bir su arıtma tesisini ziyaret etti.

Hastane ziyareti sırasında başbakana eşlik eden Sağlık Bakanı Cevad Avad, AA muhabirine, önümüzdeki dönemde Gazze'deki sağlık sektöründe fark edilir bir gelişme yaşanacağını kaydetti.

Gelecek hafta Kahire'de düzenlenecek toplantıda bir anlaşma sağlanmasını temenni ettiklerini söyleyen Avad, anlaşmanın ardından sağlık sektörünün yeniden yapılandırılmaya başlanacağını dile getirdi.

Avad, hükümetin, Gazze'de abluka altındaki vatandaşlara her türlü hizmeti sunmayı istediğini belirterek, sağlık bakanlığının bölgedeki insani krizlerin çözümü için kapsamlı projelere ihtiyaç duydunu aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş ise ziyaret sırasında, sağlık sektöründeki çalışmalarda karşılaşan sorunların teşhis edildiğini ifade ederek, Hamdallah'ın sağlık dosyasını inceleyeceği ve uzlaşı hükümetinin dosyaları arasında yer alacağına ilişkin vaatte bulunduğunu söyledi.

Hamdallah, hükümet toplantısı ve bakanlıkların teslimi için beraberinde çok sayıda bakanla pazartesi günü Gazze'ye gelmişti.

Filistin'de siyasi uzlaşının sağlanması çerçevesinde Gazze'nin iç işlerini yöneten İdari Komite'nin feshedilmesi ve bölgedeki bakanlıkların uzlaşı hükümetine devredilmesinin ardından gelecek hafta Kahire'de Filistinli heyetler arasında bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.