Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralması

04.10.2017 21:45:14

Kudüs ve Ramallah'taki Avrupa Birliği (AB) misyonları, Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Misyonlardan yapılan ortak açıklamada, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın Gazze'ye gidişi ve orada kabine üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Atılan bu adım, Filistin yönetiminin Gazze'deki sorumluluklarını devralmak için hazır olduğuna dair önemli ve olumlu bir işarettir." denilen açıklamada, uzlaşının tüm tarafları "Filistin yönetiminin Gazze'deki sorumluluklarını üstlenebilmesi için iyi niyetle çalışmaya" teşvik edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de "insani yardımların herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi, ablukanın kaldırılması ve sınır kapılarının tamamen açılması dahil siyaset, güvenlik ve ekomide köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğu" aktarıldı.

Gazze'de dün gerçekleştirilen hükümetin haftalık toplantısının ardından, uzlaşı hükümetine bağlı bazı bakanlar görevlerini Hamas'ın yönettiği İdari Komite'den devralmıştı.

Uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.



