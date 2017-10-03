Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralması

04.10.2017 00:06:58

Katar'ın Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Katar'ın Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralmasını memnuiyetle karşıladığı belirtilerek "Gazze'ye ve Filistin halkına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Katar, tüm tarafları ve Filistin halkının yüksek çıkarlarını öncelemeye, geçmişi bir kenara bırakmaya ve ulusal uzlaşıyı sağlamak için diyaloğa davet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de düzenlenen hükümetin haftalık toplantısının ardından, uzlaşı hükümetine bağlı bazı bakanlar, Hamas'ın yönettiği 'İdari Komite'den görevlerini devralmıştı.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

- Filistin'deki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.





