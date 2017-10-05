Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralması

05.10.2017 12:16:52

Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresinin tamamıyla Filistin hükümetinin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin hükümeti, Gazze'nin yönetiminin tamamından ve bölgedeki hayatın her alanından sorumludur." ifadesini kullandı.

İdari Komiteyi fesheden Hamas'ın, bakanlıkları ve tüm yetkileri Uzlaşı Hükümeti'ne devrettiğini hatırlatan Kasım, Gazze'deki bakanların çalışmalarının kolaylaştırılacağını aktardı.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmişti.

Filistin yönetimi de hükümet toplantısını salı günü Gazze'de düzenlemiş, buradaki bakanlıklar görevlerini uzlaşı hükümetine devretmeye başlamıştı.