Filistin hükümeti Gazze yolcusu

05.12.2017 13:17:52

Filistin resmi ajansı WAFA'nın açıklamalarını yayımladığı hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, Başbakan Rami el-Hamdallah ile tüm kabine üyelerinin yarın Gazze'ye gideceğini belirtti. Mahmud, konuya dair başka bir bilgi vermedi.

HAMAS-FETİH ARASINDA UZLAŞI

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış; Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleştirilmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Bu gelişmelere karşın Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen salı günü Gazze'de 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuştu. Bunun üzerine Hamas ve Fetih hareketleri, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesine karar vermişti.