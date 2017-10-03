Filipinler'de uyuşturucuyla savaşın bilançosu: 3 bin 906 ölü

03.10.2017 16:01:14

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Filipinler Devlet Başkanın Duterte'nin uyuşturucu ile savaşında ölenlerin sayısı 3 bin 906 olarak açıklandı.Filipinler Uyuşturucu İcra Dairesi yetkilileri, Devlet Başkanı Duterte göreve başladığından bu yana öldürülen uyuşturucu şüphelilerin sayısının 4 bine yaklaştığı bildirildi. Yetkililerin hazırladığı raporda, 1 Temmuz 2016 ile 16 Eylül 2017 yılları arasında ülke genelinde 76 bin 863 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 3 bin 906 kişi öldürüldüğü aktarılırken, uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 113 bin 932 ve teslim olanlarının sayısının ise 1 milyon 300 binden fazla olduğu bildirildi. Raporda ayrıca 35'i üniformalı hizmette olan 175 seçilmiş yerel görevlinin ve 188 hükümet görevlisinin tutuklandığı bildirildi. Güvenlik kuvvetlerinin aynı dönemde 9 gizli uyuşturucu laboratuvarı ve 163 uyuşturucu deposunu ortaya çıkardığı belirtilirken, yine aynı dönemde uyuşturucuya bağlı 583 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.