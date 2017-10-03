Fildişi Sahili'nden Arakanlı Müslümanlarla dayanışma çağrısı

03.10.2017 12:10:03

Fildişi Sahili İslam Konseyi (COSIM), uluslararası topluma Arakanlı Müslümanlarla dayanışma çağrısında bulundu.

COSIM'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlarla dayanışmaları istendi.

Açıklamada, "Büyük devletler, Birleşmiş Milletler (BM), bütün uluslararası kurumlar ve Müslüman ülkeler bu vahşet ve barbarlığa son vermek için harekete geçmelidir." ifadelerine yer verildi.

COSIM'nin açıklamasında ayrıca Myanmar yönetiminin bölgede diyalog ortamının oluşması ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi için gerekli koşulların sağlaması gerektiği vurgulandı.



- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe uğrayan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.