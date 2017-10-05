'FIBA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz'

05.10.2017 14:08:23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istediklerini bildirdi.

Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bu hafta sonu başlayacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray Odeabank deplasmanına çıkacaklarını belirten Dai, taraftarları önündeki ilk maçlarının da şampiyonlar ligi karşılaşması olacağını dile getirdi.

İtalya ekibi Orlandina Basket ile 10 Ekim Salı günü Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda karşı karşıya geleceklerini anlatan Dai, "Şampiyonlar ligine iyi başlamak istiyoruz. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız olacak. Ümit ediyorum ki Gazianteplilerle beraber elele vererek güzel bir sonuç alırız." diye konuştu.

Dai, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne geldikleri günden bu yana Avrupa kupalarında adlarından söz ettirdiklerini ve şampiyonlar liginde de başarılı olmaya çalışacaklarını kaydetti.