Fetullah Gülen'in avukatı Erdemli'nin itirafları iddianamede (1)

06.12.2017 15:14:34

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklu avukatlarından Orhan Erdemli hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianamede, Erdemli'nin, örgütün hukuk işleyişi, iş adamlarından toplanan himmetler ve hangi kişilerin ne tür bilgilere sahip olduğuna yönelik itirafları yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) geçmişi, yapısı, eylemleri ve yöntemleri özetlendi.

YaklasÌ§ık 40 yıllık süreçte Fetullah Gülen tarafından kurulup faaliyet gösteren örgütün, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, askeri ve bürokratik olmak üzere diğer tüm alanlarında olagÌ†anüstü gizlilik içinde yapılanmaya çalısÌ§tığı ve bu yapılanmanın gerçeklesÌ§tirecegÌ†i isÌ§lemlerin hukuki görünüm altında devam etmesi için yargı alanındaki yapılanmalara özel bir önem verildigÌ†i kaydedilen iddianamede, sınav sorularının bir sÌ§ekilde temin edilerek örgüt üyelerine verildigÌ†i ve adli personel alımlarında sahte sınavlarla tüm yargısal birimlerin ele geçirilmesinin hedeflendigÌ†i iddialarına ilisÌ§kin soruşturmalar yürütüldüğü hatırlatıldı.

- İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlara yönelik soruşturma

Yargının temel ayaklarından olan avukatlık kurumunun da örgütsel amaçlar dogÌ†rultusunda yapılandırıldıgÌ†ı ve Gülen'in talimatlarını yerine getirmek amacıyla avukatlık bürolarının kuruldugÌ†u anlatılan iddianamede, bu avukatlık büroları vasıtasıyla yargılama dosyalarına, hakim ve savcılara erisÌ§ilerek yargılama süreçlerine etki edilmeye çalısÌ§ıldıgÌ†ı ifade edildi.

İddianamede, örgütlü yapılanmaya dahil olan avukatların, avukatlık meslegÌ†ini yapıyor görünümü altında örgütsel talimatları yerine getirirken digÌ†er örgüt üyesi olan kamu görevlileri yahut sivil kisÌ§ileri organize bir sÌ§ekilde temsil ettikleri de belirtilerek, Başsavcılıkça FETÖ/PDY'nin avukatlık yapılanmasına ilisÌ§kin IÌ‡stanbul Barosu'na kayıtlı sÌ§üpheliler hakkında sorusÌ§turma basÌ§latıldığı ve şüpheli sayısının fazlalıgÌ†ı nedeniyle ayırma kararları verilerek soruşturmalara devam edildiği aktarıldı.

- "Gülen'e sempati duyanların vekaletlerinden istifa ettim"

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Gülen'in avukatı şüpheli Orhan Erdemli hakkında 7 Şubat 2017'de yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelinin 3 Mart 2017'de tutuklandığı bilgisi verilen iddianamede, Erdemli'nin soruşturma sürecinde alınan ve önemli bilgiler içeren ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Erdemli'nin "FETÖ/PDY ile mesafemi koruyarak, sadece avukatlık hizmeti verdim. Çocuklarımı dahi onların okuluna göndermedim." diyerek, görüşmeler sonucu Haziran veya Temmuz 1994 yılı itibarıyla Fethullah Gülen'in dava ve tekziplerini takip etmeye basÌ§ladığını söylediği kaydedildi.

İfadesinde "Milli Görüş kökeninden geldiğini" savunan Erdemli'nin, "(Gülen cemaati) denilen olusÌ§umun gerçekten silahlı bir terör örgütüne dönüsÌ§tügÌ†ünü görünce, 18 Temmuz itibarıyla bu yapı üzerinden Gülen'e sempati duyan ne kadar müvekkilim varsa tamamının vekaletlerinden istifa ettim, devletin ve hükümetin yanında oldum." beyanına da iddianamede yer verildi.

- "Devletime yardımcı olmak istiyorum"

Darbe girişiminden sonra devlet tarafından, Fethullah Gülen'in avukatı olması sebebiyle göz altına alınıp sorgulanacagÌ†ını tahmin ettigÌ†i halde evinden ayrılmadığını ve günlük hayatına devam ettiğini söyleyen Erdemli'nin, "YesÌ§il pasaportum ve imkanım oldugÌ†u halde yurtdısÌ§ına çıkmadım. Devletin beni gözaltına alması halinde her türlü yardımcı olmak için hazır halde bekledim. Nitekim 5 Ocak 2017 tarihinde IÌ‡zmir Cumhuriyet BasÌ§savcılıgÌ†ı'nca gözaltına alındıgÌ†ımda, örgüt üyesi olmadıgÌ†ım için etkin pisÌ§manlıktan yararlanmak istemedigÌ†imi ancak gördügÌ†ümü, duydugÌ†umu, bildigÌ†imi samimi olarak anlatacagÌ†ımı, sorulara açıkça cevap verecegÌ†imi izah ettim ve öyle de yaptım. Bugün de aynı sÌ§ekilde devletime yardımcı olmak istiyorum." sözleri de iddianamede yer buldu.

İddianamede, Erdemli'nin, örgüt elebaşı Gülen ile görüşmesine yönelik soruya "2015 yılı Nisan ayında, Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in yanına gittim. Bu randevuya, Gülen'in kardesÌ§inin dünürü avukat Osman Karakuş ile gittim. Gitme sebebim, her ne kadar Gülen'in fiilen avukatlıgÌ†ından azledilmisÌ§ olsam da Bank Asya'da bulunan hesabıma, IsÌ§ık Yayıncılık- Fethullah Gülen sÌ§eklinde yatan 5 bin 900 liralık paraydı. Bu paradan kurtulmak istiyordum ama burada olayı çözemedim, kendisi ile bu konuyu görüsÌ§emedim. Yardımcısı Cevdet Türkyolu, 'bundan sonra para yatmayacak, Fethullah Gülen ile bu konuyu görüsÌ§meye gerek kalmadı' dedi ve nitekim döndükten tahminen 2 ay sonra bu paranın yatırılması kesildi. Benim bu sÌ§ekilde parasal ilisÌ§kim de bitmisÌ§ oldu." şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

- Gülen ile görüşmesi

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u hiç kullanmadığını savunan Erdemli'nin, "Fetullah Gülen ile Türkiye ve yurtdısÌ§ında herhangi bir görüsÌ§mesi olup olmadıgÌ†ı"na yönelik soruya karşılık verdiği şu bilgiler, iddianamede yer aldı:

"Gülen ile 1999 yılı mart ayına kadar sadece tek bir görüsÌ§mem olmusÌ§tur. Ali Çelik bize avukatlık teklif ettikten sonra, bize Çamlıca'da Ali Katırcıoğlu'na ait evde bizi tanısÌ§maya götürdü. Orada yaklasÌ§ık 5-6 kisÌ§i vardı. Gülen, kısa bir konusÌ§ma yaparak, 'avukatlıgÌ†ımızın hayırlı olmasını, kendisi ile ugÌ†rasÌ§an Cumhuriyet, Aydınlık gibi sol kökenli ve ateist yayınların oldugÌ†unu, dolayısıyla bunlara karsÌ§ı dava açmanın sadece kendisini ilgilendiren bir sÌ§ey olmadıgÌ†ını, Müslümanların menfaatine oldugÌ†u' sÌ§eklinde genel bir konusÌ§ma yaptı. Bu tarihten sonra Gülen ile bire bir görüsÌ§memiz olmadı ancak 1999 yılına kadar Altunizade'de bulunan FEM Dershanesinin üst katında bulunan yaklasÌ§ık 100 kisÌ§ilik isÌ§ adamlarının katıldıgÌ†ı 3 iftar programına isÌ§tirak ettim, burada bire bir görüsÌ§memiz olmadı.

Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından 1999 yılında Ankara DGM'de Gülen aleyhinde iddianame düzenlenince, tahminen Kasım 2010 tarihinde iddianameye karsÌ§ı beyanlarını sormak üzere avukat Abdulkadir Aksoy tarafından alınan randevu üzerine, birlikte Pensilvanya'ya gittik, iddianameyi kendisine verdik. Bize bir katkı sagÌ†lamadı. 11 Eylül 2011'den sonraki bir tarihte Ankara DGM, Amerikan adliye makamları ile istinabe kararı aldı, 3 avukat olarak bu istinabeye giderek katıldık. Avukatlar da benimle birlikte Abdulkadir Aksoy ve Fethi Ün'dü. Fethullah Gülen ile görüsÌ§melerim bundan ibarettir. BasÌ§tan da dısÌ§arıdan avukat tercih etmelerinin sebebi, benim Fethullah Gülen'in yakınında bulunarak bazı sırlara, olaylara vakıf olmamı istemediklerinden, onlar beni tamamen dısÌ§arıda tuttular. GeçmisÌ§im, düsÌ§ünce yapım itibarıyla onlarla avukatlıktan basÌ§ka bir ilisÌ§ki kurmak istemedigÌ†im için bu durum benim isÌ§ime yaradı, ben de onunla görüsÌ§mek için hiçbir zaman sÌ§artları zorlamadım. Devletimizin istihbaratı güçlüdür, benim bu beyanlarımın samimi oldugÌ†unu teyit edebilirler."

- "Grubun akıl hocası Hüsamettin Cindoruk'tu"

İddianamede, avukat Erdemli'nin ifadesinde ayrıca, "FETÖ/PDY'nin 2000 yılında IÌ‡stanbul imamı olarak bilinen, resmiyette Samanyolu Tv'nin çalısÌ§anı görünen Ahmet Kara'nın, Gülen'in DGM'de yargılandıgÌ†ı dönemlerde kendisini bir gün telefonla arayıp Hüsamettin Cindoruk'un adresini verdiği ve Cindoruk'un davayla ilgili tavsiyeleri olacağını söylediğini" de belirttiği anlatılarak, şunları söylediği aktarıldı:

"Gitmesem basÌ§ıma bela olacaklardı. BeyogÌ†lu'nda Mısır Apartmanı'ndaki Hüsamettin Cindoruk'un ofisine gittim. Oradaki konusÌ§malardan bu grubun akıl hocasının Hüsamettin Cindoruk oldugÌ†unu anladım. GörüsÌ§menin bana hukuki hiçbir katkısı olmadı. Bir süre sonra ofisten çıktım. Ahmet Kara arkamdan gelip, 'Siz kendinizi ne zannediyorsunuz, siz bu dosyada sadece bir cübbesiniz, hocamızı kendi bilginizle beraat ettirecegÌ†inizi mi zannediyorsunuz? Bu isÌ§ler sizinle degÌ†il, bizimle çözülür' dedi. Bu görüsÌ§melerden anladıgÌ†ım kadarıyla Ahmet Kara çok fazla konusÌ§an biriydi. Dava devam ederken, internet ortamında 'cemaat üç karpuz satın almısÌ§' diye alaycı bir haber çıktı. Haberde kastedilen mahkeme heyetiydi. Nitekim bahsettigÌ†im toplantılardan birinde Mustafa Özcan, Ahmet Kara'ya, 'bunlar senin altından çıkıyor, geveze' diye bagÌ†ırdı. Ahmet Kara da kendini savundu. DogÌ†rusunu Allah bilir."

- Örgüt davalarının verildiği hukuk büroları: Mizan, Evrensel ve diğerleri

İfadesi sırasında "Fetullah Gülen'in talimatı üzerine, Gülen harici müdahil oldugÌ†unuz davalar var mı?" sorusuna Erdemli'nin, "Hayır, asla böyle talep tarafıma gelmedi. Ancak benim bildigÌ†im kadarıyla sordugÌ†unuz soru niteligÌ†indeki davaları, Mizan, Evrensel, İdeal, Toga ve Yüksel Kargın hukuk büroları gibi cemaat tarafından kurulmusÌ§, giderleri cemaat tarafından karsÌ§ılanan hukuk bürolarına veriyorlardı." yanıtını verdiği kaydedilen iddianamede, Erdemli'nin, "Bu davaları, duydugÌ†um kadarıyla Yargıtay imamı denen 11. Daire Üyesi IÌ‡lyas SÌ§ahin'e gönderip, Fethullah Gülen'in talebine göre karar verilmesini istiyorlardı. Bu durumu eski BasÌ§bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali SÌ§ahin gündeme getirdi, 'Yargıtay imamının ismini açıklayacagÌ†ım' dedi. O tarihte ismini açıklamadı ama yetkili makamlara verip vermedigÌ†ini de bilmiyorum." beyanları da yer buldu.

(Sürecek)



