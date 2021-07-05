FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın yakalandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın yakalandığını açıkladı.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.