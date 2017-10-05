FETÖ sanığı eski öğretmene hapis

05.10.2017 14:05:26

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Abdulhalık Demir ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Demir ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kayıtlarını içeren rapor gönderildiğini söyledi.

Sanık Demir ise rapora itiraz ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mütalaasını veren savcı, sanığın, telefonuna ByLock'u yükleyip kullandığını, örgütle ilişkili otellerde konakladığını belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Demir'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.