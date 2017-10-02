FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz emniyet' yapılanması davası

02.10.2017 20:40:49

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 68'i tutuklu 5'i tutuksuz 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 68 sanık, yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.

Tutuklu sanıklardan Mücahit Çelik, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim ismimi veren kişilerin kendilerini kurtarmak için verdiklerini düşünüyorum. Benimle ilgili iddianamede çelişkili ifadeleri bulunmaktadır. Ben ByLock kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Mehmet Karataş da Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edildiğini anlatarak, "Ben 2010 yılında Zonguldak'a geldim. Çaycuma ilçesinde görev yaptım. Bu sırada İmam Hatip mezunu olmam dolayısıyla Bayram D. bana, 'polis memurlarıyla sohbet yapıyoruz.' dedi. Ben de dini duygular neticesinde gittim. Beni polis memurlarının bulunduğu eve getirdi. 2010 yılından 17/25 Aralık sürecine kadar dini sohbetler yaptık. Daha sonra rahatsızlık duydum ve o süreçten sonra kimseyle görüşmedim. Himmet adı altında para almadım." diye konuştu.

Telefonuna örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock"u Sami Sanlı isimli kişinin yüklediğini iddia eden Karataş, "Bana Sami Sanlı, bu programı yüklemedeki amacının, 'Dini duyguları paylaştığımız mesajlaşma programı' olduğunu söyledi. İlk başlarda dini mesajlar gönderiliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Dinlenen diğer 4 tutuklu sanık ise daha önceden verdikleri ifadeleri kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 8 saat süren duruşmada, 6 sanığın savunmasının ardından, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 330 sayfalık iddianamede, 68'i tutuklu 5'i tutuksuz 73 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.