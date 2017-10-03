FETÖ'nün TSK yapılanmasında 7 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı.
Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 askerden 7'si tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklandı, 1 yarbay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 20 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara,Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda, çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alınmıştı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen 5 astsubay tutuklanmış, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.