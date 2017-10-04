FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

04.10.2017 21:01:09

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf 10 askerden 1'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 astsubay tutuklanırken, 8 astsubay ile 1 uzman çavuş ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak bunlardan 1 astsubayın ek ifade vermek üzere yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki 12 asker ve 1 polisin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise sürüyor.



Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 36 asker ve 1 polis memuru gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 5 astsubay tutuklanmış, 1 yarbay, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Adresinde bulunamayan 1 zanlı ise aranıyor.

