FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik operasyon

02.10.2017 20:24:07

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 askerden 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 7 askerin Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 astsubay tutuklandı, 1 teğmen ile 1 astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 28 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda, biri albay olmak üzere çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.