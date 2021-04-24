FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde FETÖ'ye ait mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi.

FETÖ'ye ait olan Lehigh Diyalog Center'a ait bir şirket tarafından satın alınan "Gurbet Cemetery" isimli mezarlığın bir süredir faaliyete açıldığı ve cenaze defin işlemlerinin yapıldığı görüldü.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10'a yakın mezarın bulunduğu, defin işlemi kısa süre önce tamamlandığı belli olan bazı mezarların ise henüz çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlendi.

Gülen'in özel kalem müdürlüğünü yapan ve adı son zamanlarda "himmet paralarını" zimmetine geçirerek şahsi servet kazandığı iddiaları ile gündem olan Cevdet Türkyolu'na ait 2 evin sınırındaki mezarlık, satın alındığı 2015'ten bu yana boş bekletiliyordu.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, mezarlıkta geçen sene hiç mezar olmadığını, ancak son yapılan cenaze töreninin ardından mezarlığa uğradığında, 2020, 2019 hatta bir tane de 2018 yılına ait mezarı görünce şaşırdığını söyledi.

EN SON GÜLEN'İN YAKIN ARKADAŞI DEFNEDİLDİ

Arazisinin genişliği ve 2 bin mezar kapasitesi ile dikkati çeken Gurbet Mezarlığı'na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Fetullah Gülen'in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi.

Örgüte ait internet sayfalarındaki haberlerde yer alan fotoğraflarda, örgüt lideri Gülen'in, Dinçer'in cenazesi için söz konusu mezarlığa gelerek cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi.

Zorunlu hastane ziyaretleri dışında Saylorsburg kasabasındaki örgüt merkezinden çıkmayı tercih etmeyen Fetullah Gülen'in, cenaze merasimi için mezarlığa gelmesi dikkati çekti.

Örgüte ait yayın organlarında, resmi adı Golden Generation Worship & Retreat Center olan FETÖ karargahının kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yaptığı söylenilen Salih Dinçer'den sonra, Gülen'in de ölümünden sonra bu mezarlığa gömüleceği düşüncesi ağır bastı.

Girişinde "Gurbet Mezarlığı" yazılı büyük bir tabelanın bulunduğu arazinin ortasında, iki servinin arasındaki bölümün Gülen için ayrıldığı daha önce de konuşulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.