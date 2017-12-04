FETÖ'nün inşaatta saklanırken yakalanan 'mahrem imamı'

04.12.2017 15:36:12

Çorum'da saklandığı inşaatta yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larından olduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yakalanarak Tokat'a getirilen Y.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tokat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.D'nin etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen ve örgüt içinde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgiler bulunan firari Y.D'nin Alaca ilçesine bağlı köyde saklandığı belirlenmiş, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Kasım'da Dedepınar köyünde olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Ekiplerin köydeki araştırmasından şüphelenerek ilçe merkezine kaçan zanlı, saklanmaya çalıştığı inşaatta jandarmanın takibi sonucu yakalanmıştı.