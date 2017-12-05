FETÖ'nün Babadağ yapılanması davası

05.12.2017 21:04:54

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Babadağ ilçe örgütlenmesine ilişkin hakkında dava açılan 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

HTS raporları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içerik kayıtlarının okunduğu duruşmada tutuklu sanıklardan Nuri Tuncer, en son kullandığı telefon hattının eşi adına kayıtlı olduğunu belirterek, ByLock içerik kayıtlarında okunan sohbet grubundaki 25 kişiden hiçbirini tanımadığını öne sürdü.

Babadağ'daki Özel Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda belletmen olarak çalıştığını ifade eden Tuncer, "Müdür değişiminden sonra benden başka çalışan olmadığından, yurtta kullanılan sabit internet hattı benim adıma alındı. Bu hat üzerinden ByLock indirilmiş ancak ben indirmedim. İçerik kayıtlarında geçen kişileri tanımıyorum. Yurtta belletmen olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışmalarına nezaret ederdim." dedi.

Tutuklu sanık Yusuf İman da Babadağ Özel Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda hizmetli kadrosuna çalıştığını belirterek, "Sohbet grubunda oluşturulan kişileri tanımıyorum. ByLock indirilen hat oğlum tarafından satın alındı." diye savunma yaptı.

Mahkeme başkanı tarafından okunan ByLock içeriklerinde, "Abi arkadaşlar Sabiha Süt'teler... Esnafa operasyon var mı?.. Öyle duyumlar var." şeklinde mesajlar yazdıkları görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nuri Tuncer'in tahliyesine karar vererek, duruşmayı 13 Mart 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Babadağ ilçesinde Osman Nuri Yılmaz'ın 2001 yılında bütün mal varlığını bağışlayarak hayır için kurduğu derneğin paralarının kurucusunun ölümünün ardından FETÖ'ye aktarıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında derneğin saymanı ve aynı zamanda FETÖ'nün "Babadağ ilçe imamı" olduğu tespit edilen kişi ile İl Dernekler Müdürlüğünde memur olarak çalışan kişinin de olduğu 10 kişi hakkında dava açılmıştı.