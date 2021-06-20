Fethiye'nin 'yarasa adam'ı işinden evine 'uçarak' gidiyor
Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak çalışan adrenalin tutkunu Cengiz Koçak, her gün 'wingsuit' ile uçup Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında süzülerek mesaisini tamamlıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesiyle ilgi çekiyor. Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde 'yarasa adam' olarak tanındı.