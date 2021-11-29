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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

2021-11-29 21:43:44

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu. Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı. Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi. DHA

Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da lodos ve yağmurun etkisiyle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Metrobüs Durağında kalabalık oluşurken, D-100 trafiği adım adım ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 85'e yükseldi.
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Sultangazi'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokak üzerindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fırtına TIR'ları işte böyle devirdi!

Fırtına TIR'ları işte böyle devirdi!

Çatalça Büyükçekmece istikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tırın lodos nedeniyle devrildiği anlar.
İstanbul'da fırtına saat kulesini devirdi

İstanbul'da fırtına saat kulesini devirdi

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Çatalca’da bir saat kulesi yerle bir oldu.
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